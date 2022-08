Nottingham Forest continua a investir e reforço oficializado em Barcelos

O Nottingham Forest continua o investimento desenfreado para o regresso à Premier League e anunciou mais três reforços. Adrián Marin foi hoje oficializado como reforço do Gil Vicente e o Mónaco já encontrou substituto para Tchouameni, transferido para o Real Madrid

Premier League: O regresso do Nottingham Forest à Premier League tem originado uma enorme circulação de jogadores a caminho do City Ground. Só hoje, os Tricky Trees apresentaram três reforços: Cheikhou Kouyaté, Emmanuel Dennis e Remo Freuler.

Kouyaté, médio de 32 anos, chega a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Crystal Palace, e assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, até 2024. O jogador, de cariz defensivo, começou a carreira na Bélgica, pelo Brussels, e depois jogou ainda por Kortrijk, Anderlecht e West Ham.

O caso de Emmanuel Dennis é diferente. O atacante chega, do Watford, representando um investimento avultado de 25 milhões de euros, tendo rubricado um contrato até 2026. O nigeriano começou no Zorya, da Ucrânia, seguindo para o Club Brugge e depois Colónia.

A terminar o dia, o Nottingham Forest ainda anunciou a contratação de Remo Freuler, à Atalanta, por uma verba a rondar os oito milhões de euros. O médio, de 30 anos, termina assim uma ligação de sete temporadas ao emblema italiano, onde chegou em 2015/16, proveniente do Luzern, da Suíça. Conta ainda com passagem pelo Winterthur e pelo Grasshoppers.

Gil Vicente: Adrián Marín foi, finalmente, oficializado como reforço da equipa de Barcelos. Durante a conferência de antevisão ao duelo contra Arouca, o treinador Ivo Vieira garantiu que a contratação ainda não estava fechada, mas o clube gilista já apresentou o defesa. O lateral desvinculou-se do Granada e juntou-se ao Gil Vicente como jogador livre, ainda que o emblema espanhol conserve uma parte do passe. Na temporada passada Marín realizou 33 jogos pelo Famalicão.



Villarreal: O emblema espanhol anunciou que chegou a acordo com o Tottenham para nova cedência de Giovani Lo Celso, sem opção de compra. O que significa que se o Submarino Amarelo quiser contratar o criativo médio, em definitivo, terá de negociar com o emblema londrino. Lo Celso regressa, assim, ao Villarreal, onde já havia estado emprestado na segunda metade da época passada, tendo feito um golo e uma assistência, em 22 jogos.

Mónaco: O clube monegasco anunciou a contratação de Mohamed Camara, proveniente do Salzburgo, que assinou um contrato válido por cinco temporadas. O médio, de 22 anos, internacional pelo Mali, é o jogador encontrado para substituir Aurélien Tchouameni, que saiu para o Real Madrid a troco de 80 milhões de euros. O maliano começou a carreira no país natal, ao serviço do Real Bamako, e depois seguiu para a Áustria, onde esteve emprestado. pelo Salzsburgo, ao Liefering e ao Hartberg.