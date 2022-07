Nottingham Forest entre os gigantes do mercado

A equipa, que este ano regressou à Premier League, tem estado bastante ativo no mercado de transferências e figura no top-10 dos clubes que realizaram um maior investimento neste verão.

No total, a equipa que será orientada por Steve Cooper e conta com os portugueses Cafú e Xande Silva no plantel, já investiu cerca de 94 milhões de euros, entre 12 reforços para se solidificar no principal escalão do futebol inglês.

O mais recente é Orel Mangala, médio belga que jogava no Estugarda. O jogador, de 24 anos, torna-se assim uma das contratações de maior renome, apenas atrás do principal reforço do Nottingham Forest para 2022/23: Jesse Lingard, oriundo do Manchester United.