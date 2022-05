Nottingham Forest: o gigante adormecido prestes a acordar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:36 Facebook

Histórico clube inglês está a um triunfo de poder regressar à Premier League, depois de mais de 20 anos longe da elite.

Se há uma história do futebol que vale sempre a pena contar e recordar é a do Nottingham Forest. O clube que tem mais títulos europeus do que nacionais e o primeiro em que os jogadores começaram a usar caneleiras está quase a escrever um novo capítulo de glória num percurso que já é de assinalar, ou não tivesse surpreendido tudo e todos nos anos de 1970. Agora, 23 anos depois, está a um pequeno passo de voltar à Premier League.

Fundado em 1865 e é, por isso, o terceiro clube mais antigo de Inglaterra, apenas atrás do Stoke City (1863) e do Notts County (1862), que curiosamente até é o seu rival direto. Os "reds" foram especiais desde o início: começaram por ser um clube com várias modalidades, como hóquei no gelo (bandy), hóquei em campo (shanky) ou basebol, o que era pouco comum nos rivais dos campeonatos profissionais de futebol em Inglaterra. Até ajudaram à criação de diversos clubes hoje considerados como dos melhores do mundo, como o Liverpool ou o Arsenal, que se vestem de vermelho porque foi o Forest a doar os primeiros equipamentos.