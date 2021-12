Nova chapa quatro após lesão de Galeno

João Faria Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Brasileiro obrigado a parar após 52 jogos e novamente devido a problemas físicos. Resposta idêntica da equipa

Wenderson Galeno falhou por lesão o jogo desta terça-feira, frente ao Vizela (4-1), da 12.ª jornada da Liga, interrompendo, assim, uma série que já ia em 52 encontros consecutivos de utilização, na equipa arsenalista.

O extremo brasileiro não falhava um jogo desde 28 de dezembro do ano passado, no Bessa, com o Boavista, partida que o Braga também vencera por 4-1, com a coincidência extra de Ricardo Horta, tal como frente aos vizelenses, também ter assinado um bis.