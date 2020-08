Nova Direção da Liga tomou posse

JN Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidentes do Boavista e Farense juntam-se a representantes de F. C. Porto, Sporting e Rio Ave como representantes da Liga no quadro diretivo liderado por Pedro Proença.

A Direção da Liga de Clubes para a época 2020/21 tomou posse esta segunda-feira, com duas novidades.

Entre os representantes dos clubes do primeiro escalão estão Vítor Murta e João Rodrigues, presidentes de Boavista e Farense, respetivamente, que se juntam aos representantes de F. C. Porto (Ricardo Martins), Sporting (José Carlos Oliveira) e Rio Ave (António Silva Campos), que transitam da temporada passada.

O elenco diretivo, liderado por Pedro Proença, também conta com Oliveirense, Vilafranquense e Casa Pia, os representantes da LigaPro, e com José Couceiro, que vai representar a Federação Portuguesa de Futebol.