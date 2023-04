Nova era no Vianense tem ambição à altura

Centenário do Alto Minho tem futebol gerido por SAD com investimento estrangeiro e está na luta pela subida à ​​​​​​​Liga3.

A celebrar 125 anos de existência, o histórico Sport Clube Vianense está pronto para escrever mais uma página na história, lutando pela subida ao terceiro escalão do futebol nacional. A equipa sénior, gerida por uma SAD criada em 2022, com o investimento de um empresário luso-canadiano, teve uma prestação brilhante na série A do Campeonato Portugal, que concluiu no primeiro lugar, obtendo uma das vagas para agora disputar a promoção à Liga 3, num grupo com Salgueiros, Amarante e Lusitânia Lourosa.