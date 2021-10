Nova pérola de Carlos Carvalhal tem cláusula de 30 milhões de euros

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:37 Facebook

Vitinha estreou-se a marcar na Liga e entusiasma os adeptos.

Estão a nascer pérolas na Pedreira. Depois da explosão de David Carmo e Francisco Moura, e do jovem prodígio Roger, 15 anos, que já se estreou a marcar, surge agora Vitinha, 21 anos, que tem contrato até 2024 e, sabe o JN, está blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões.

Vitinha deu os primeiros passos na equipa principal na época passada, na Taça de Portugal frente ao Torreense, tendo feito, de penálti, o golo que fechou a goleada (5-0). Esta temporada, Carlos Carvalhal voltou a mostrar confiança no avançado, colocando-o em campo na Supertaça com o Sporting e, mais recentemente, na segunda parte no jogo contra o Moitense, na prova rainha. O jovem, para além de uma assistência, bisou e deixou os adeptos bracarenses com água na boca.

No último encontro, frente ao Gil Vicente, agora para a Liga, foi titular pela primeira vez e vincou o momento com o golo da vitória, logo aos quatro minutos, numa recarga oportuna, à ponta de lança. Vitinha deu os primeiros pontapés no Águias Alvite, de Cabeceiras de Bastos, onde é natural, e procura agora cimentar um espaço nos guerreiros do Minho.