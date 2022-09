Nova tecnologia 3D anula golo na Champions por um joelho

O encontro entre Borussia Dortmund e Copenhaga ficou marcado pelo momento em que o golo dos dinamarqueses, perto do fim, foi anulado por uma questão de meros centímetros, recorrendo ao uso de uma nova tecnologia.

Este momento surgiu na reta final da partida, altura em que os alemães já venciam por 3-0, portanto não afetou em nada o desfecho do encontro.

Após um lance rápido por parte do Copenhaga, o VAR anulou o golo, recorrendo à nova tecnologia que cria uma imagem 3D do lance, na qual foi possível perceber que o atacante da equipa dinamarquesa estava com um dos joelhos a ultrapassar a linha do último defensor.

O golo foi anulado, ficando a certeza que foi por meros centímetros, mas que, de facto, existe posição irregular no lance.

O Dortmund fica em segundo no lugar do Grupo G, com os mesmos três pontos do Manchester City, mas com menos um golo marcado, enquanto Copenhaga e Sevilha seguem atrás e sem qualquer ponto somado.