Novak Djokovic é o primeiro semifinalista do Open de Madrid

Com o triunfo sobre Hubert Hurkacz, o número 1 do Mundo, Novak Djokovic, garantiu o primeiro lugar nas meias-finais do Open de Madrid 1000. O sérvio triunfou sobre o 14.º do ranking mundial pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Djokovic pareceu ter sempre o encontro controlado e nunca esteve em desvantagem. Agora vai continuar na procura do primeiro título de 2022, aguardando pelo resultado do duelo espanhol entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz para conhecer o adversário das meias-finais.

Nos outros jogos dos quartos de final Rublev (Rússia) defronta Tsitsipas (Grécia) enquanto Auger-Aliassime, do Canadá, entra no court contra o alemão Zverev.