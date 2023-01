Novak Djokovic passeia rumo às meias-finais do Open da Austrália

JN/Agências Hoje às 11:23 Facebook

O tenista sérvio continua na luta para conquistar o 22.º Grand Slam da carreira, depois de derrotar Andrey Rublev nos quartos de final.

Novak Djokovic prosseguiu, esta quarta-feira, a aminhada invencível no Open da Austrália, assegurando a presença nas meias-finais, ao bater, facilmente, o russo Andrey Rublev em três sets.

O tenista sérvio, de 35 anos, ultrapassou com mais facilidade do que a esperada o número seis da hierarquia mundial, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, em 2:03 horas, marcando encontro nas meias-finais com o norte-americano Tommy Paul, 35.º do mundo e que afastou o seu compatriota Ben Shelton, 89.º.

Djokovic, recordista de cetros em Melbourne Park (nove), continua assim na rota para igualar o recorde de 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal, o campeão em título que foi afastado na segunda ronda.

O outro finalista do torneio masculino sairá da meia-final entre Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov.

Já no torneio feminino, Aryna Sabalenka e Magda Linette ultrapassaram, esta quarta-feira, Donna Vekic e Karolina Pliskova, respetivamente, e vão defrontar-se nas meias-finais. A outra meia-final será discutida entre Elena Rybakina e Victoria Azarenka.