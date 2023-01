Novak Djokovic regressa à liderança do ranking mundial

Rui Almeida Santos Hoje às 11:47 Facebook

O título conquistado no primeiro "major" da época, o Open da Austrália, permitiu a Novak Djokovic recuperar a liderança do ranking ATP. No quadro feminino, Iga Swiatek continua no comando, agora secundada por Aryna Sabalenka.

Novak Djokovic conquistou, este domingo, o 10.º título do Open da Austrália da carreira, igualou Rafael Nadal na corrida pelo recorde de títulos em torneios do Grand Slam, somando ambos 22, e reassumiu a liderança do ranking ATP.

O tenista sérvio, de 35 anos, arrancou o ano na quinta posição da tabela, mas a vitória em Melbourne Park permitiu-lhe escalar até ao topo, destronando o espanhol Carlos Alcaraz, que falhou o Open australiano devido a lesão.

Depois de um 2022 atípico, em que falhou o Open da Austrália e o dos Estados Unidos da América, por não estar vacinado contra a covid-19, e conquistou uma edição do torneio de Wimbledon cujos pontos não contaram para o ranking mundial devido à proibição dos atletas russos e bielorrussos participarem em virtude da guerra na Ucrânia, o sérvio iniciou o novo ano em grande forma.

O top 3 mundial fica completo com Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, derrotado por Djokovic na final do Open da Austrália.

Rafael Nadal, eliminado na segunda ronda devido a uma lesão que o vai afastar da competição durante pelo menos oito semanas, baixou quarto lugares, para o sexto posto, enquanto o russo Daniil Medvedev deixou o top 10, caindo para a 13.ª posição, à frente do compatriota Karen Khachanov, semifinalista em Melbourne Park, e do alemão Alexander Zverev, recuperado recentemente de lesão grave.

O português João Sousa segue no 84.º posto, enquanto Nuno Borges subiu seis posições, para o 105.º lugar. No top 300 mundial estão ainda Frederico Silva (220), Gastão Elias (246) e João Domingues (286).

Na vertente feminina, apesar de ter desiludido na Austrália ao cair nos oitavos de final, Iga Switatek continua a liderar, de forma confortável, o ranking mundial. A polaca tem mais de 4 mil pontos de vantagem sobre a segunda classificada, Aryna Sabalenka, que venceu o "major" australiano. Ons Jabeur completa o pódio.

A fechar o top 10 surge Elena Rybakina, finalista em Melbourne, que escalou 15 posições. Tal como Djokovic, a tenista russa, naturalizada cazaque, conquistou o torneio de Wimbledon em 2022, mas sofreu com a ausência de pontos válidos para o ranking.

A portuguesa melhor classificada é Francisca Jorge, que subiu nove posições, para o 295.º posto. Matilde Jorge (640), Inês Murta (790), Ana Filipa Santos (872) e Sara Lança (1134) são as restantes tenistas lusas na lista.