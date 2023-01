Novak Djokovic resiste a problemas físicos e afasta Enzo Couacaud

Rui Almeida Santos Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Novak Djokovic foi assistido no segundo set, discutiu com o público, mas avançou para a terceira ronda do Open da Austrália, batendo o francês Enzo Couacaud por 3-1.

Depois de Rafael Nadal, na véspera, também Novak Djokovic teve de lutar contra dificuldades físicas no jogo da segunda ronda do Open da Austrália, mas o desfecho foi bem diferente.

O sérvio, que tenta a 10.ª conquista do torneio australiano, afastou o francês Enzo Couacaud por 3-1 (6-1, 6-7, 6-2 e 6-0), num encontro em que foram notórias as dificuldades físicas do número 5 mundial.

PUB

Djokovic teve mesmo de receber assistência médica a meio do segundo set, isto depois de o seu adversário também ter passado por dificuldades no primeiro parcial, que também o levaram a pedir uma pausa para ser assistido.

O tenista francês recuperou bem da mazela e obrigou Djokovic a ir ao limite, numa fase em que era notória a intenção do sérvio em encurtar os pontos para poder gerir a condição física.

Com uma dupla falta, Novak Djokovic ofereceu um "set point" a Couacaud no "tie-break" do segundo parcial, que o francês aproveitou, beneficiando de mais um erro direto do sérvio, com uma bola longa.

No arranque do terceiro set, Djokovic chegou rapidamente ao 3-0, acabando por vencê-lo por um claro 6-2.

O sérvio voltou a quebrar o serviço de Couacaud no arranque do quarto parcial e partiu, decidido, para um triunfo tranquilo (6-0), ao cabo de pouco mais de três horas.

Ainda assim, não evitou uma discussão com o árbitro, pedindo-lhe que não permitisse que um grupo de adeptos o desconcentrasse nos momentos em que se preparava para servir.