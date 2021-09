Novamente nos cuidados intensivos, Pelé mostra estar de bom humor

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:56 Facebook

Pelé tem batalhado, nas últimas semanas, com alguns problemas de saúde. O brasileiro tinha saído dos Cuidados Intensivos após uma remoção de um tumor no colón, mas passado uns dias teve de regressar por complicações na laringe.

Pelé foi internado a 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de uma série de exames de rotina. Foi submetido a uma cirurgia de remoção de um tumor no colón, tendo ficado nos Cuidados Intensivos. O brasileiro saiu desta Unidade passados uns dias para continuar a recuperação no quarto, mas na sexta-feira o seu estado de saúde deteriorou e teve de regressar à UCI. Foi detetado um problema na laringe que requer especial acompanhamento e a situação atual do antigo jogador ainda é desconhecida.

Apesar de não haver nenhuma atualização do estado de saúde, Pelé utilizou o Instagram para assegurar aos fãs que está de boa disposição.

"O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão", escreveu o brasileiro.