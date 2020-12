Novas tecnologias ajudam jogadores do Rio Ave a estar com adeptos

José Pedro Gomes Hoje às 18:24 Facebook

O plantel viveu um dia diferente e prolongou o convívio aos simpatizantes da equipa de Vila do Conde.

Trajados a rigor e com uma mesa cheia de iguarias alusivas à quadra festiva, os jogadores do Rio Ave, Tarantini, Santos, Ivo Pinto, Francisco Geraldes e Carlos Mané juntaram-se para um convívio natalício em que os adeptos não foram esquecidos

Os atletas usaram as novas tecnologias para, durante a iniciativa, fazerem videochamadas para três famílias de adeptos do clube vila-condense, partilhando o momento e aproveitando para desejar as boas festas em nome da equipa.

"Por muito que os dias se pintem de cinzento, que o vírus não dê tréguas, que a vida siga cheia de restrições, haverá sempre forma de mantermos um sorriso, de trocarmos um gesto de carinho, de mantermos a família junta e preparada para qualquer desafio", partilhou o Rio Ave no seu site oficial, num texto a acompanhar um vídeo e fotografias da iniciativa.