Nove dragões em busca da segunda dobradinha

Com o principal objetivo da temporada já assegurado, o novo campeão nacional pode, no próximo domingo, garantir, também, a conquista da Taça de Portugal 2021/22 o que, a confirmar-se, será a segunda dobradinha durante o reinado de Sérgio Conceição.

Mas não será apenas o treinador a repetir o duplo festejo de 2019/20, uma vez que no plantel ainda estão nove atletas que também percorrem esse caminho do sucesso e outros três que, mesmo à distância, não deixarão de ver os respetivos currículos ficarem mais ricos.

A festa do título já lá vai e, agora, as atenções do F. C. Porto estão centradas na final da Taça de Portugal e num adversário, o Tondela, que vai procurar compensar a descida de divisão com a conquista da prova-rainha, muito embora a grande dose de favoritismo esteja do lado azul e branco. Depois de, em 2019/20, o F. C. Porto ter selado a dobradinha em Coimbra e à porta fechada, por causa da covid-19, agora o Estádio Nacional volta a ser o palco e será com bancadas lotadas que os dragões procuraram a segunda dupla conquista em cinco épocas.