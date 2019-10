Novidade no onze do F. C. Porto para receção ao Rangers

Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O mexicano Corona é a grande novidade no onze do F. C. Porto que defronta, esta quinta-feira, pelas 17.55 horas, no estádio do Dragão, os escoceses do Rangers, na terceira jornada do Grupo G da Liga Europa.

O japonês Nakajima ficou no banco de suplentes, tendo Sérgio Conceição optado por colocar o colombiano Luis Díaz na equipa titular.

Após dois jogos, as quatro equipas que compõem o grupo (Young Boys e Feyenoord são as outras duas) estão empatadas, com uma vitória e uma derrota cada.

O encontro entre dragões e escoceses será dirigido pelo montenegrino Nikola Dabanovic.

Eis os "onze" titulares:

F. C. PORTO: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo, Uribe e Luis Díaz; Zé Luís e Marega

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Mbemba, Manafá, Bruno Costa, Nakajima, Soares e Fábio Silva

RANGERS: Allan Mcgregor; James Tavernier, Connor Goldson, Filip Helander e Borna Barisic; Steven Davis; Brandon Barker, Ryan Jack, Glen Kamara e Ryan Kent; Alfredo Morelos

Treinador: Steven Gerrard

Suplentes: Foderingham, Jermain Defoe, Sheyi Ojo, Jon Flanagan, Joe Aribo, Katic e Scott Arfield