Novidades na Luz, mas Mario Gotze não será reforço

Esta segunda-feira, o Benfica fechou a transferência de Everton para o Flamengo e anunciou a contratação de David Neres. Já o futuro de Gotze é longe da Luz.

Benfica: David Neres é reforço garantido para Roger Schmidt. O extremo brasileiro, de 25 anos, foi oficializado esta quarta-feira como jogador das águias, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas. Contratado ao Shakhtar Donetsk, o internacional canarinho fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Flamengo: Entra Neres, sai Everton. Duas temporadas depois de ter chegado à Luz, o extremo está de volta ao Brasil, agora para representar o Flamengo. O Benfica confirmou a transferência, adiantando à CMVM que o negócio rendeu 13,5 milhões de euros e pode chegar aos 16 milhões, mediante a concretizados de determinados objetivos.

F. C. Porto: Benicio Baker-Boaitey vai mudar-se em definitivo para o Brighton. Na época passada, o extremo inglês, de 18 anos, foi emprestado pelos dragões ao clube da Premier League, que agora contratou o jogador.

Braga: Sikou Niakaté está a ser apontado como reforço dos braguistas para 2022/23. De acordo com a imprensa francesa, o central, de 22 anos, está nos planos do Braga, que estuda a possibilidade de garantir o empréstimo do jogador junto do Guingamp. Na época passada, Niakaté deu nas vistas ao serviço do Metz.

Frankfurt: Mario Gotze vai mesmo fugir ao Benfica. O médio alemão vai deixar o PSV, mas para regressar à Alemanha e à Bundesliga, agora para defender as cores do Eintracht Frankfurt. Ao que tudo indica, Gotze assinará amanhã pelo vencedor da Liga Europa.

Bayern Munique: Apesar da vontade manifestada pelo avançado polaco, os bávaros continuam a acreditar na permanência de Lewandowski no clube. Desta vez, a garantia veio de Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique. "Se tudo correr conforme o que me foi apresentado na semana passada, na próxima época teremos uma equipa atrativa e com Lewandowski", disse à "Sport 1".