Novidades no Bessa e no Leixões e novo colega para CR7

Enquanto o Boavista confirmou a contratação de Alberth Elis, os leixonenses vêem Beto regressar ao clube de onde saiu há 11 anos. Álvaro Morata está perto de reforçar a Juventus.

Benfica: Pedro Pereira vai prosseguir a carreira em Itália, depois de hoje ter visto confirmado o terceiro empréstimo consecutivo pelas águias. O defesa vai representar o Crotone, recém-promovido à Série A, com o clube italiano a ficar com opção de compra no final da temporada. A transferência foi confirmada pelo Benfica.

Boavista: Alberth Elis foi oficializado como reforço boavisteiro. O avançado hondurenho chega ao Bessa proveniente do Houston Dynamo (EUA), clube que representava desde 2017. Elis, de 24 anos, assinou um contrato válido até 2024 e é o 15.º reforço dos axadrezados.

Leixões: Beto está de volta a casa. O guarda-redes, internacional português, é reforço sonante do Leixões, clube onde despontou e de onde saiu há 11 anos. Beto assinou um contrato válido por duas épocas.

Gil Vicente: Diogo Silva é a mais recente contratação dos gilistas para 2020/21. O central brasileiro, vinculou-se ao Gil Vicente para as próximas três temporadas e foi contratado ao Ypiranga, da Série C do Brasil.

Barcelona: Luis Suárez está cada vez mais perto de ver confirmada a saída de Camp Nou e, ao que tudo indica, vai juntar-se ao Atlético de Madrid. Alguma imprensa espanhola dá a transferência como praticamente feita. O avançado uruguaio, de 33 anos, não entrava nos planos de Ronald Koeman.

Wolverhampton: Quem também está de saída do Barcelona é Nélson Semedo. O defesa português já não participou no treino desta segunda-feira, sinal de que a transferência para o Wolverhampton está bem encaminhada.

Juventus: Álvaro Morata está muito perto de se tornar companheiro de Cristiano Ronaldo. O avançado espanhol deve rumar à "Velha Senhora" por empréstimo do Atlético de Madrid e reforçar as opções atacantes de Andrea Pirlo. A Juve deve pagar cerca de 10 milhões de euros pela cedência.