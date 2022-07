Novidades no F. C. Porto e Benfica e PSG quer saída de central

Gonçalo Borges renovou contrato com os dragões, no mesmo dia em que João Victor aterrou em Lisboa para assinar pelo Benfica.

F. C. Porto: Os dragões tornaram oficial a renovação do jovem Gonçalo Borges, prolongando o contrato do atacante de 21 anos até 2027. O jovem fica blindado com uma cláusula de rescisão avaliada em 50 milhões de euros. Ainda no Dragão, o médio Sérgio Oliveira vai reforçar os turcos do Galatasaray a troco de três milhões de euros.

Benfica: João Victor aterrou na manhã desta quinta-feira em Lisboa, acompanhado por Rui Pedro Braz, para assinar contrato com o Benfica. O defesa brasileiro vai vincular-se às águias por cinco anos, que pagam cerca de nove milhões de euros pelo jogador. Também nos encarnados, Enzo Fernández vai chegar mais cedo do que esperado. O acordo entre River Plate e Benfica já estava fechado, mas o momento da vinda do jogador dependia da Libertadores. A equipa argentina foi eliminada esta madrugada, o que significa que Enzo já pode viajar para Lisboa.

Santa Clara: Do Estoril para os Açores: Rodrigo Valente é reforço do Santa Clara para as próximas duas temporadas. O médio vai reencontrar Mário Silva, que o treinou na formação do F. C. Porto.

França: O defesa central Kimpembe estará de saída do PSG. O "L'Equipe" avança esta quinta-feira que os parisienses não contam com o jogador, que tem mais dois anos de contrato, para a nova temporada e pretendem contratar Skriniar ao Inter de Milão. A mesma publicação informa ainda que Tagliafico, lateral esquerdo do Ajax, está próximo de reforçar o Lyon a troco de quatro milhões de euros.

Leeds: Luís Sinisterra é o novo extremo do Leeds United para a nova temporada. O clube inglês vai pagar cerca de 25 milhões de euros (mais objetivos) ao Feyenoord pela contratação do futebolista de 23 anos. Na época passada Sinisterra apontou 23 golos e 11 assistências.

Vilafranquense: Luís Silva deixou o Varzim para reforçar o Vilafranquense, continuando assim na Liga 2, após a equipa da Póvoa ter descido de divisão. O médio de 29 anos apontou três golos na época passada.

Campeonato de Portugal: O Lusitânia de Lourosa confirmou esta quinta-feira a contratação de Nandinho, lateral esquerdo que chega proveniente do Lank Vilaverdense.