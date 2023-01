Novo autocarro do Rio Ave é tributo a ex-motorista

José Pedro Gomes Hoje às 19:52 Facebook

Veículo que irá transportar a equipa principal do emblema vila-condense foi batizado com o nome de antigo motorista, que faleceu no ano passado.

O Rio Ave apresentou hoje o novo autocarro do clube que irá servir, essencialmente, o plantel principal do clube, e que foi batizado com o nome de Manuel Vera Cruz, mais conhecido por Ná, motorista que durante décadas transportou as equipas, e que faleceu no ano passado.

O veículo, que veio diretamente da fábrica para Vila do Conde já decorado com as cores do Rio Ave, apresenta todas as condições de conforto necessárias para as viagens da equipa pelo país.

Além da capacidade para transportar toda a equipa, o autocarro está equipado com um mini-cozinha com frigorífico, micro-ondas e máquina de café, contando, ainda, com televisões, acesso à internet, e casa de banho.

Na cerimónia de apresentação do novo veículo, que contou com a presença de alguns sócios, o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, aproveitou a oportunidade para convidar a família do malogrado Manuel Vera Cruz, prestando-lhe a devida homenagem.

Entretanto o anterior autocarro que servia a equipa, e que tinha sido comprado há pouco mais de cinco anos, vai manter-se ao serviço do clube, servindo as restantes equipas dos escalões jovens do emblema vila-condense.