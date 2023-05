Novo campeão do Campeonato de Portugal conhecido a 11 de junho

Rui Almeida Santos Hoje às 10:10 Facebook

O Estádio Nacional volta a receber a final do Campeonato de Portugal, que foi agendada para o próximo dia 11 de junho.

O campeão da atual edição do Campeonato de Portugal vai ser encontrado no dia 11 de junho, no Estádio Nacional (16 horas), em Oeiras.

Nesta altura, ainda se disputa a fase de subida. Com duas jornadas realizadas, o Lusitânia de Lourosa lidera a Série 1, enquanto o Pêro Pinheiro e o Atlético partilham o comando da Série 2, todos com quatro pontos somados.

Na época passada, o Paredes sagrou-se campeão do Campeonato de Portugal após derrotar o Fontinhas (4-0) na final da competição.