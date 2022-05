Novo dono do AC Milan será oficializado amanhã

JN Hoje às 14:45 Facebook

Pouco tempo depois de ter conquistado a Serie A italiana, os "rossonneri" mudam de mãos. O até aqui dono do emblema milanês, o fundo de investimentos Elliott Management Corporation, vai manter uma participação no clube.

Segundo avança a 'Gazzetta dello Sport', o acordo que fará da RedBird Capital Partners o novo dono do AC Milan já está selado, devendo o mesmo ser oficializado amanhã.

O fundo de investimentos norte-americano, liderado por Gerry Cardinale, venceu a corrida à Investcorp, do Bahrein, para passar a controlar um dos clubes históricos do futebol europeu.

Pela terceira vez nos últimos cinco anos, o AC Milan muda de mãos, depois do Rossoneri Sport Investment Lux e do até aqui dono do clube Elliott Management Corporation, que vai manter uma participação nos milaneses.

11 anos depois, os "rossonneri" voltaram a festejar o título de campeões italianos. O internacional português Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Serie A e é pretendido por Real Madrid e Manchester City. Esse é um dossiê para ser gerido com pinças pelos novos donos do clube durante o próximo verão.