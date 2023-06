Novo dono do Manchester United será um multimilionário do Catar

Rui Almeida Santos Hoje às 11:53 Facebook

Jassim bin Hamad Al Thani terá ganhado a corrida a Jim Ratcliffe para a compra do Manchester United. O negócio deverá ser oficializado em breve.

O Manchester United vai mesmo mudar de dono. A imprensa do Catar noticia que a família Glazer, que comprou o clube inglês em 2005, terá aceitado a mais recente oferta do multimilionário catari Jassim bin Hamad Al Thani, com o negócio a poder ficar fechado nos próximos dias.

Jassim Bin Hamad Al Thani, filho do bilionário e antigo Emir do Catar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e também presidente do QIB, um dos maiores bancos do país árabe, será dono a 100% do Manchester United, ganhando a corrida pelo controlo dos "red devils" a Jim Ratcliffe, CEO da INEOS, que pretendia ter apenas uma posição maioritária no clube.

O processo de venda do Manchester United arrasta-se desde novembro e contou com alguns avanços e recuos, devendo ficar fechado em breve.

Na última época, o clube onde atuam os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões, fruto do terceiro lugar alcançado na Liga inglesa, ganhou a Taça da Liga e foi finalista da Taça de Inglaterra.