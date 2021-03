Novo formato da Taça da Liga alivia calendário

Nuno Barbosa Hoje às 21:13 Facebook

Fase de grupos da mais recente prova do calendário português passará a ter apenas três equipas. Anúncio foi feito em primeira mão aos treinadores da Liga.

Jesualdo Ferreira, Manuel Machado, que pela mesma hora estava a ser apresentado no Nacional, e Ruben Amorim, que delegou funções no adjunto Emanuel Ferro, foram os únicos treinadores do primeiro escalão ausentes na reunião promovida pela Liga Portugal, por videoconferência, onde foi anunciada a proposta para o novo modelo competitivo da Taça da Liga - que carece de aprovação - a entrar em vigor na próxima época e que visa aliviar o calendário. De acordo com o que apurou o JN, a alteração mais significativa diz respeito à fase de grupos, que passará a ter apenas 12 equipas ao contrário das 16 que figuravam no período pré-pandemia.

Em suma, cada grupo contará com três equipas e não com as quatro habituais. Essa redução do número de jogos vem beneficiar os clubes que participam nas competições europeias. Como se sabe, os melhores classificados do campeonato apuram-se para a fase de grupos da mais recente prova do calendário português, que se inicia quase em simultâneo com a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Assim, os clubes estarão mais folgados para representar Portugal na UEFA.



Nesta reunião que contou com Sónia Carneiro, Helena Pires, Tiago Madureira e Vanda Cipriano, em representação da Liga, além do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, também se discutiu o tempo útil de jogo e estratégias para o aumentar, bem com a melhoria das condições dos relvados da Liga, tema que recolheu unanimidade entre os presentes.