Novo Mundial de clubes arranca em 2025 com 32 equipas

O novo Mundial de clubes arranca em 2025 e com 32 equipas, anunciou, esta sexta-feira, Gianni Infantino, presidente da FIFA.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino anunciou, nesta sexta-feira, um novo conceito para o Mundial de Clubes de futebol, numa medida que agrega emblemas de todos os continentes.

À vista está uma autêntica revolução no panorama do futebol internacional. De acordo com o dirigente máximo da FIFA, o novo Mundial de clubes arrancará em 2025, comportando 32 equipas.

A prova, que chegou a ser disputada só por duas equipas e que entretanto passou a ser realizada com representantes dos cinco continentes, passará a ter, dentro de três anos, um formato semelhante ao Mundial de seleções.

Em conferência de Imprensa, no Catar, o presidente da FIFA considerou o Mundial2022 de seleções, que neste domingo termina com a realização da final entre a Argentina e a França, "o melhor de sempre".

"Obrigado a todos no Catar por terem feito deste Mundial o melhor de sempre", realçou.