Novo nutricionista do PSG proíbe Coca Cola

Luís Campos continua a promover mexidas no PSG. O português, que foi contratado esta época para ser conselheiro para o futebol da formação francesa, reparou que o clube não tinha um nutricionista a tempo inteiro e contratou um especialista em nutrição, de nacionalidade espanhola.

De acordo com o "Le Parisien", a primeira medida do novo nutricionista foi retirar a Coca Cola e o Ice Tea das refeições, por considerar que as bebidas não são compatíveis com a prática de desporto de alto rendimento. Esta era uma prática que era habitual, até porque a Coca Cola é parceira do PSG há 22 anos e tem contrato de patrocínio até 2024.

De recordar que a equipa do PSG tem de tomar duas refeições por dia em conjunto, que também foi uma medida promovida por Luís Campos, nomeadamente o pequeno-almoço e o almoço. Nos parisienses jogam os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.