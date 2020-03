Novo português Matheus preocupado com o Brasil de Bolsonaro

Guilherme Soares Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do Braga naturalizou-se português e sonha com uma chamada à equipa das quinas, enquanto a pandemia da Covid-19 continua.

O guarda-redes do Braga, Matheus, é, desde a semana passada, cidadão português depois do processo de naturalização ter sido aceite e pode ser chamado à seleção nacional, um sonho que assume ter.

"Todos os jogadores têm o sonho de chegar à seleção e agora tenho o privilégio, como cidadão português de poder sonhar em chegar à seleção do meu país. Mas não penso nisso no imediato, agora quero desfrutar dos meus direitos, deveres e privilégios como cidadão português", disse o guarda-redes, em videoconferência à comunicação social.

Natural do Brasil, o jogador mostrou preocupação com a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à covid-19, desvalorizando a pandemia em diversas declarações públicas.

"Preocupa-me [ouvir isso], não só como brasileiro, mas como se tivesse outra nacionalidade porque o que está em jogo é a vida do ser humano. As pessoas que estão na linha da frente, que sabem que isto é grave, dão orientações para nos cuidarmos, evitarmos sair e lavar bem as mãos e, se cada um tiver essa consciência, pode ser um presidente ou qualquer outro a falar, mas a população vai ter consciência de quem tem que ficar em casa e ajudar para isso não piorar".