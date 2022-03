Novo presidente do V. Guimarães vai ao balneário

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

António Cardoso passa mensagem de tranquilidade no dia seguinte à tomada de posse. Próximo jogo é na Madeira frente ao Marítimo.

António Miguel Cardoso, o novo líder do clube vimaranense, marcou presença no treino da equipa. No dia seguinte à tomada de posse como presidente para os próximos três anos, apresentou-se ao plantel do V. Guimarães, fazendo-se acompanhar pelo vice-presidente Nuno Leite. O responsável máximo vai acompanhar a equipa no jogo de amanhã (15.30 horas), no terreno do Marítimo, na Madeira. No primeiro contacto com treinadores e jogadores, numa curta visita ao balneário, António Miguel Cardoso transmitiu confiança.

Pepa, na antevisão ao jogo com o Marítimo, abordou a chegada do novo presidente, mas também deixou uma mensagem ao antecessor, Miguel Pinto Lisboa: "Tenho de agradecer ao ex-presidente pela aposta que fez e pelo trabalho que fez. Dou as boas-vindas ao presidente e à sua equipa. Queremos todos ser felizes, só todos juntos podemos atingir os nossos objetivos. Estamos todos juntos nesta caminhada que é dura e muito difícil".