Nicolas Tié, antigo guarda-redes do Chelsea, é reforço do Vitória de Guimarães para as próximas cinco temporadas.

Num comunicado publicado no site oficial, o Vitória de Guimarães anuncia a chegada do guarda-redes de 19 anos, com um contrato de cinco temporadas, em que o clube fica a deter 55% dos direitos económicos do jogador.

O guardião franco-marfinense já foi internacional pela Costa do Marfim.