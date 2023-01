Novo selecionador nacional vai ser apresentado esta segunda-feira

JN Hoje às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Roberto Martínez será anunciado esta segunda-feira como novo selecionador nacional. A conferência de imprensa está marcada para as 12 horas, na Cidade do Futebol.

Está definido o sucessor de Fernando Santos como selecionador nacional. A Federação Portuguesa de Futebol optou pelo espanhol Roberto Martínez, de 49 anos, que comandou a seleção belga entre 2016 e 2022.

PUB

No currículo, Martínez conta com uma League One, o terceiro escalão do futebol inglês, pelo Swansea, e uma Taça de Inglaterra, pelo Wigan.

O treinador espanhol ainda orientou o Everton, entre 2013 e 2016, antes de assumir o cargo de selecionador da Bélgica, que conduziu às fases finais dos Mundiais da Rússia (2018) e do Catar (2022), e do Campeonato da Europa de 2020, que apenas foi disputado em 2021 devido à covid-19.