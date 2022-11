Novo treinador do Gil Vicente não faz planos a longo prazo

Carlos Cunha, que orientava os sub-23 dos galos, foi nomeado sucessor de Ivo Vieira e diz que está apenas focado no jogo desta sexta-feira frente ao Portimonense.

Aos 51 anos Carlos Cunha vai fazer a sua estreia na Liga, comandando o Gil Vicente como sucessor de Ivo Vieira na receção desta sexta-feira ao Portimonense, a única partida em que o treinador está focado neste momento.

"As coisas aconteceram muito rapidamente. Sou um funcionário do clube e o que me foi pedido foi liderar e orientar o jogo de amanhã é nisso que estamos focados, seja qual for o meu futuro. É um orgulho e responsabilidade estar aqui, mas não estou deslumbrado", assumiu.

O técnico, que se faz acompanhar de todos os adjuntos que tinha na equipa sub-23, reconheceu que o tempo para trabalhar como o plantel principal não foi muito, mas garantiu que conhecer bem os jogadores "foi uma vantagem".

"Tivemos de acelerar processos, trabalhando a parte emocional e colocá-los à vontade para uma ideia de jogo sem cortar totalmente no que estava a ser feito. Tentamos cativar a equipa para dar uma boa resposta já nesta partida", partilhou. O treinador acredita que pode surpreender o adversário já neste jogo, e confessou que já tentou introduzir algumas das suas ideias no grupo.

"Vamos tentar surpreender o Portimonense. Há algumas características do meu modelo de jogo que já tentei impor, embora não possa dizer que o que está feito é tudo meu. Mas neste jogo, seja o que acontecer, a responsabilidade já é toda minha", vincou. Carlos Cunha também vê o fator surpresa sobre as suas escolhas para este jogo com o Portimonense como um possível trunfo para o Gil Vicente.

"Temos de deixar a dúvida no ar, porque Paulo Sérgio [treinador do Portimonense] não me conhece e não sabe se vamos alterar ou não. Isso pode ser uma vantagem para nós", partilhou.

O treinador em exercício vai tentar inverter uma série de cinco jogos sem vencer para o campeonato da equipa, sendo que nas últimas quatro partidas os galos encaixaram apenas derrotas. A partida entre Gil Vicente e Portimonense está agendada para esta sexta-feira, às 20:15, e terá arbitragem de Artur Soares Dias, do Porto.