Novo treinador no Leça e Argel de saída do Alverca

Manhã agitada nos escalões inferiores do futebol português. O Alverca, da Liga 3, demitiu o técnico Argel Fuchs, enquanto o Leça, que compete no Campeonato de Portugal, anunciou João Crespo como novo treinador.

Poucas horas após ter sido afastado da Taça de Portugal pelo Machico, do Campeonato de Portugal, o Alverca anunciou a saída do treinador brasileiro Argel Fuchs, que tinha chegado ao Ribatejo na época passada.

Em 2021/2022, o Alverca falhou o regresso à Liga 2 no play-off, que perdeu para o Sporting da Covilhã. Esta temporada, os ribatejanos somam apenas uma vitória e um empate nas quatro jornadas já disputadas na série B da Liga 3, tendo sido afastados da Taça de Portugal no último fim de semana.

Nélson Antunes assume o comando da equipa "nos próximos treinos", revelou a SAD do Alverca, numa nota publicada nas redes sociais.

No Campeonato de Portugal, o Leça apresentou o novo treinador. João Crespo, que nas últimas épocas foi adjunto no Trofense, na União de Leiria e no Pevidém, assume o cargo, sucedendo a Luís Diogo.

A estreia de João Crespo no banco leceiro acontece no domingo, dia 9 de outubro, na Madeira, frente ao Camacha. O jogo é referente à 3.ª jornada da série B do Campeonato de Portugal.