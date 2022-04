Novos campeões europeus já estão em Portugal

JN Hoje às 17:01 Facebook

A equipa de sub-19 das águias que conquistou a Youth League tinha muitos adeptos à espera. Treinador Luís Castro elogia trabalho no Seixal.

A comitiva do Benfica que fez história em Nyon, ao conquistar a primeira Youth League do clube (vitória na final com o Salzburg, por 6-0), chegou esta terça-feira a Portugal, onde recebeu o carinho de muitos adeptos benfiquistas.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, as águias mostram esses momentos de comunhão, onde também é possível ouvir cânticos de "campeões, nós somos campeões".

"Fica o sentimento de dever cumprido. Este era um troféu que o clube merecia há muito tempo e é o resultado do trabalho de todos no Benfica Campus, dos seguranças aos tratadores da relva. O Benfica merecia este título e à quarta foi de vez", destacou o treinador Luís Castro, à BTV. "Mostrámos que fabricamos aqui os melhores jogadores do mundo", acrescentou.