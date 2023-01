Novos clubes para Fábio Silva e Aboubakar

O avançado Fábio Silva foi avistado no jogo do PSV, clube para o qual se irá mudar. Já Aboubakar, deixou o Al Nassr e assinou pelo Besiktas, da Turquia.

PSV: Depois de um percurso complicado no Anderlecht, Fábio Silva vai jogar no PSV, dos Países Baixos. O avançado português, que está vinculado contratualmente com o Wolverhampton, irá ser emprestado pelo clube inglês aos neerlandeses e já foi avistado no jogo do emblema este sábado.

Besiktas: O Al Nassr precisava de abrir mão de um jogador estrangeiro para inscrever Cristiano Ronaldo e Aboubakar foi o preterido. O ex-avançado do F. C. Porto assinou com o Besiktas pela terceira vez, depois de ter representado os turcos em 2016/17 e 2020/21.

Borussia Dortmund: Depois de muita especulação, Youssoufa Moukoko renovou o contrato com o Borussia Dortmund até 2026. O avançado de 18 anos terminava o vínculo com o clube alemão no final da época e já podia assinar por outro clube a custo zero. Segundo a imprensa internacional, terá recusado uma proposta de renovação com o Dortmund mas, passadas algumas semanas de negociações, finalmente tem o futuro garantido na Alemanha.

Chaves: Os flavienses oficializaram a contratação de João Pedro, médio de 29 anos que estava sem clube. Nas últimas três temporadas, João Pedro representou o Tondela.