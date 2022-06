Novos equipamentos do F.C. Porto já são conhecidos

Vestuário principal para a temporada 2022/23, divulgado pela marca que equipa os dragões

A New Balance, marca que equipa o F. C. Porto, divulgou, nesta segunda-feira, nas redes sociais, algumas imagens do equipamento principal dos campeões nacionais de futebol para a próxima época.

Esta nova camisola "é uma ode à tradição e cultura F. C. Porto", realçam os azuis e brancos, nos meios oficiais do clube.



A nível técnico, a nova camisola "inclui estruturas subtis em tecido jacquard, que acrescentam ventilação ao design das riscas azuis, sendo que esta é uma característica que se mantém nos calções e nas meias".



No que se refere ao equipamento de guarda-redes "foi desenvolvido em linha com as camisolas dos jogadores".



Pepe, capitão de equipa, comentou o novo equipamento ao site do F.C. Porto: "Os portistas são superintensos e apaixonados e, por isso, há sempre muita expectativa em conhecer a nova camisola. Sabemos como é importante para os nossos adeptos ver como é honrada a nossa tradição e as nossas cores".



Kenny McCallum, diretor geral da New Balance Football, frisou a propósito: "Estamos entusiasmados com o novo desenho da clássica camisola do F. C. Porto. A poderosa combinação do legado portista com um design contemporâneo vai de encontro ao espírito do clube", disse.



Este lançamento faz parte da campanha "Indomáveis por Natureza", do F. C. Porto. O fotógrafo internacional Justin Bettman trabalhou em conjunto com a New Balance e o F. C. Porto na parte criativa deste lançamento, de modo "a conseguir combinar na perfeição o novo design, o clube e as suas ligações à cidade".



Para garantir uma performance de topo, a empresa aplicou design de ponta em todas as camisolas para 2022/23, criadas com recurso à tecnologia NB Dry, que ajuda os jogadores a ficarem frescos e secos ao longo de todo o jogo.