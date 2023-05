Novos exames a Miguel Oliveira revelam fratura no braço

Adriano Rocha Hoje às 14:35 Facebook

Afinal, Miguel Oliveira não deslocou apenas o ombro esquerdo no acidente sofrido no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, realizado no domingo, no Circuito de Jerez - Angel Nieto, em Jerez de la Frontera. Exames posteriores detetaram uma pequena fratura no úmero esquerdo do piloto português da RNF Aprilia.

Prontamente assistido no centro médico do circuito, onde o ombro deslocado foi posto no sítio, Miguel Oliveira acabou por ir ao hospital de Jerez de la Frontera, para fazer mais exames. E foi aí que se apurou que havia sofrido mais do que um ombro deslocado, com as radiografias a mostrarem uma pequena fratura no úmero.

Segundo a RNF Aprilia, Miguel Oliveira vai ser submetido a mais exames esta semana, para se apurar a evolução da lesão. A equipa anunciou que o português já não participará nos testes oficiais previstos para esta segunda-feira no circuito de Jerez, sendo substituído pelo italiano Lorenzo Savadori.

Recordamos que Miguel Oliveira foi obrigado a desistir pela segunda vez esta época por ser abalroado por outro piloto, desta vez o francês Fabio Quartararo (Yamaha), pois o mesmo já havia acontecido na abertura do Mundial de 2023, no Algarve, então atingido pelo espanhol Marc Marquéz. Então, Falcão sofreu lesões nos tendões da anca, falhando a segunda corrida do Mundial, na Argentina.