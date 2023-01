Novos heróis do mar em busca do melhor mundial de sempre

Portugal inicia quinta participação em busca de superar o 10.º lugar de 2021. Estreia dos irmãos Costa no grande palco

Suécia e Polónia recebem, de 11 a 29 deste mês, a 28.ª edição do Campeonato do Mundo, com Portugal a entrar em ação logo no segundo dia de prova, medindo forças com a poderosa Islândia a partir das 19.30 horas, naquele que a equipa de Paulo Jorge Pereira espera ser o primeiro passo rumo à melhor participação de sempre no grande palco do andebol.

A seleção nacional ficou integrada no Grupo D da fase preliminar, que se vai disputar na cidade sueca de Kristianstad - cuja arena tem capacidade para 5300 espectadores - e será nesse mesmo palco que defrontará a Coreia do Sul (dia 14, às 17 horas) e a Hungria (dia 16, às 19.30).