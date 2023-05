Nuggets voltam a vencer LA Lakers e deixam Lebron em maus lençóis

Os Denver Nuggets voltaram a vencer os Los Angeles Lakers (108-103), no jogo 2 da final de Conferência Oeste da NBA. Assim, Lebron James e companhia vão ter de correr muito para virar esta eliminatória, que agora está bastante favorável ao adversário.

À semelhança do que se passou no primeiro encontro, o triunfo dos Nuggets tem destaque das duas maiores figuras do plantel durante o resto da temporada. Nikola Jokic voltou a liderar por exemplo, fazendo mais um triplo-duplo (23 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências), enquanto Jamal Murray somou nova grande exibição (37 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências e 4 roubos de bola). De registar que o sérvio Jokic passou para o terceiro posto do ranking de jogadores com mais triplos-duplos em playoffs da NBA, passando a somar 13, atrás dos 28 de Jebron James e dos 30 de Magic Johnson.

Os Lakers até começaram melhor e ao intervalo lideravam a partida, com uma diferença de cinco pontos (53-48) mas, com o passar do tempo fora, não coneguiram manter o ritmo e foram castigados pela tenacidade adversária. Os melhores elementos foram LeBron James, que terminou o jogo com 22 pontos, 9 ressaltos e 10 assistências, acompanhado da segura exibição de Anthony Davis, que somou 18 pontos e 14 ressaltos.

Com este resultado os Nuggets aumentam a liderança da eliminatória, para 2-0, e as duas equipas vão disputar o importante terceiro jogo na madrugada de domingo.