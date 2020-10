JN Hoje às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Gil Vicente estão empatados a zero ao intervalo da partida em atraso da primeira jornada da Liga, que se está a disputar, esta quarta-feira à noite, no estádio de Alvalade.

Os leões tiveram o ascendente no primeiro tempo, a equipa de Rúben Amorim criou algumas situações de perigo no ataque, mas poucas enquadradas com a baliza contrária.

Por seu lado, os gilistas mostraram-se pouco eficientes na frente.