Jovane coloca Sporting a vencer Paços de Ferreira

Um golaço de Jovane Cabral coloca o Sporting a vencer o Paços de Ferreira, esta sexta-feira à noite, no estádio de Alvalade, referente à 26.ª jornada da Liga.

A primeira parte foi equilibrada, com as equipas a não se mostrarem muitos inspiradas no ataque e a não terem grandes oportunidades de golo. Nesse capítulo regista-se um ligeiro ascendente leonino.

Aos 64 minutos, o momento do jogo, um livre direto de Jovane Cabral cobrado de forma primorosa pelo avançado dos leões, a colocar os leões na frente do marcador.