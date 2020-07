JN Hoje às 20:12 Facebook

Um golo de Jovane Cabral na segunda parte garantiu, esta sexta-feira, ao Sporting o triunfo (1-0) sobre o Santa Clara, na partida em Alvalade, da 31.ª jornada da Liga, com os leões a manterem o terceiro lugar.

Ambos os clubes viram o árbitro anular lances de golo. O primeiro ao sportinguista Coates, por falta de Sporar sobre um adversário no momento do remate. Pouco depois, foi Thiago Santana que introduziu a bola na baliza, mas o remate foi invalidado, pois estava em fora de jogo.

No recomeço, os leões entraram melhor e Jovane Cabral abriu o ativo, aos 67 minutos, aumentando para seis os tentos apontados ao serviço dos leões.

Até ao final as equipas não voltaram a criar situações de perigo dignas de registo.

Com este resultado, o Sporting continua firme na terceira posição, a 17 pontos do líder F. C. Porto. Já os açorianos estão no 10.º lugar, com a permanência garantida.

Veja o golo de Jovane Cabral, aos 67 minutos:

Veja o resumo do Sporting-Santa Clara: