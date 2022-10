Nulo em Alverca isola invicto Caldas no topo da série B

JN Hoje às 21:12 Facebook

Apesar das boas oportunidades criadas por ambas as equipas, Alverca e Caldas não saíram do nulo no jogo de abertura da 5.ª jornada.

Na estreia de Nélson Antunes no banco dos ribatejanos, que rendeu Argel Fuchs no cargo, Evandro Brandão, por duas vezes, Iago, Zé Oliveira e Victor Luiz dispuseram das melhores chances para baterem o guardião do Caldas, Luís Paulo, que se manteve seguro.

Do outro lado, João Rodrigues e Leandro Borges, em ambos os casos de meia distância, assustaram o guarda-redes do Alverca, Kadu.

Com este resultado, o Caldas mantém a invencibilidade na série B da Liga 3, a qual lidera, de forma provisória, com nove pontos, mais do que o Belenenses e dois do que a U. Leiria, equipas que se defrontam no domingo.

No sábado prossegue a 5.ª jornada da Liga 3, com os jogos V. Guimarães B-Braga B, Felgueiras-Lank Vilaverdense, Sanjoanense-Varzim, Fontinhas-Académica, Sporting B-Real, Moncarapachense-V. Setúbal e Oliveira do Hospital-Amora.