Portugal e Espanha empatam no Europeu feminino

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal e Espanha empataram, esta quinta-feira, a uma bola, na quarta jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins feminino, que decorre no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada, num jogo muito intenso e pautado pelo equilíbrio.

A seleção espanhola entrou mais perigosa e aos 4 minutos adiantou-se no marcador, num remate da Anna Casarramona, que passou por debaixo do corpo da guarda-redes portuguesa Maria Celeste Vieira.

A equipa das quinas reagiu bem ao golo e passou a jogar mais próximo da baliza adversária, mas foi a guarda-redes portuguesa que mais brilhou nos primeiros 25 minutos, com várias intervenções de grande qualidade.

No entanto, a reação portuguesa foi premiada aos 21 minutos, com o golo de Raquel Santos, que tinha entrado na partida momentos antes, culminando um passe rasgado de Ana Catarina.

No segundo tempo, a seleção portuguesa surgiu mais confiante e, aos 29 minutos, Ana Catarina quase fazia o segundo golo, mas valeu a defesa da guarda-redes Anna Ferrer.

Aos 31 minutos, Portugal beneficiou de um livre direto, após a Espanha somar a décima falta, mas Ana Catarina permitiu a defesa à guardiã adversária.

As oportunidades sucederam-se para ambas as seleções, com as duas guarda-redes a mostrarem-se em grande nível.

PUB

A 37 segundos do final, a seleção nacional beneficiou de uma grande penalidade, cometida pela guarda-redes Anna Ferrer, que viu o cartão azul, mas na marcação do castigo máximo Ana Catarina não conseguiu acertar com a baliza.

Com este resultado, Portugal lidera a classificação, com 10 pontos, seguida da Espanha com sete, mas menos um jogo.

As duas seleções voltam a encontrar-se no sábado, a partir das 20 horas, para o jogo da final do Campeonato da Europa, a disputar pelos primeiros dois classificados.

A Espanha é recordista com seis títulos - incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista -, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um.