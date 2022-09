Nulo entre S. Lourenço do Douro e Freamunde

O S. Lourenço do Douro não foi além de um empate sem golos, em jogo referente à segunda jornada da Divisão de Elite, da A. F. Porto (Série 2).

A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio, entre duas equipas que entram no patamar mais alto da A. F. Porto, vindo de dois contextos diferentes: o Freamunde esteve perto de conseguir a subida ao Campeonato de Portugal, em 2021/22, enquanto o S. Lourenço do Douro realizou uma grande temporada, assegurando a promoção a partir da conquista da Divisão de Honra.

Após o intervalo a equipa da casa ficou mais ofensiva, dispondo das melhores ocasiões da partida perto do final.

Em dois lances, quase consecutivos (89 e 90 minutos), o atacante Maia teve nos pés a oportunidade de garantir os três pontos à equipa do Marco de Canaveses, mas não conseguiu desfeitear o guarda-redes do Freamunde e o jogo terminou 0-0.

Assim o S. Lourenço do Douro soma dois empates seguidos no arranque da Divisão de Elite, enquanto o Freamunde tem uma vitória e um empate, permanecendo no grupo do topo da tabela.