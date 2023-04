Nulo feliz para o Belenenses e queda do V. Guimarães B ao Campeonato de Portugal

Rui Almeida Santos Hoje às 20:07 Facebook

O nulo em Vila Verde permite ao Belenenses continuar só no comando da Série 2 da fase de subida da Liga 3. Por seu turno, o Vitória de Guimarães B, derrotado em Anadia, confirmou a descida ao Campeonato de Portugal.

O Belenenses segurou a liderança isolada da Série 2 da fase de subida da Liga 3 ao empatar, sem golos, no reduto do Lank Vilaverdense.

Os minhotos dispuseram das melhores ocasiões para marcar. Edmilson, a meio da segunda parte, rematou ao poste da baliza defendida por David Grilo. No tempo de compensação, o Lank voltou a acertar nos ferros, agora em dose dupla, por Zé Pedro e Bruno Silva.

Os azuis do Restelo continuam no topo da tabela, agora com 10 pontos, mais três do que o conjunto de Vila Verde, que é segundo.

Bem viva na luta pela promoção à Liga 2 continua a Sanjoanense, que soube aproveitar os deslizes defensivos do Amora para vencer no Estádio da Medideira por 2-1, com golos de Joel Silva e Pedro Pinho.

Pelo meio, um autogolo de Edgar ainda devolveu esperança aos amorenses, que com a quarta derrota em igual número de jogos na Série 2 veem o sonho da subida esfumar-se.

A vitória da Sanjoanense poderia ter sido mais volumosa, não tivesse Nuno Barbosa desperdiçado uma grande penalidade no último lance da partida. Mérito para o guarda-redes do Amora, Luís Ribeiro, que travou a intenção do avançado alvinegro com uma boa defesa.

No polo oposto, o Vitória de Guimarães B confirmou a descida ao Campeonato de Portugal ao perder em Anadia por 2-0. Papalelé, aos 27 minutos, e Bechou, em tempo de compensação, marcaram os tentos dos bairradinos.

No restante jogo da Série 2 da fase de manutenção, Paredes e Canelas 2010 empataram a dois golos. Silas adiantou os locais aos 28 minutos, mas os gaienses haveriam de dar a volta ao marcador com golos de Samu, a fechar a primeira parte, e de Gonçalo Lixa, a abrir a segunda. O tento do empate do Paredes chegou à entrada do último quarto de hora, apontado por Baba Zakari.