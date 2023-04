Nulo frente ao Girona deixa Barcelona com 13 pontos de vantagem sobre o Real

JN Ontem às 22:20 Facebook

O Barcelona não conseguiu desfazer o nulo na receção ao Girona. Ainda assim, aumentou a vantagem para o segundo classificado, o Real Madrid, para 13 pontos.

Numa ronda em que o Real Madrid perdeu, em casa, frente ao Villarreal (2-3), o Barcelona não foi além de um empate a zero na receção ao Girona.

Os catalães alargam a vantagem para os "merengues" para 13 pontos, quando faltam disputar dez jornadas até ao final da Liga espanhola.

Na próxima jornada, o Barça visita o terreno do Getafe, enquanto o Real Madrid joga no estádio do Cadiz.