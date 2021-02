JN Hoje às 19:54 Facebook

O marcador continua em branco ao intervalo na receção do Belenenses SAD ao F. C. Porto, esta quinta-feira, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Primeira parte com algum ascendente portista, mas com o conjunto lisboeta a conseguir aliviar o perigo da área, sendo apenas de destacar um remate de fora da área de Sérgio Oliveira, que o guarda-redes azul não segurou e depois Taremi cabeceou por cima.

Aos 44 minutos, os dragões viram o VAR confirmar a anulação de um golo a Evanilson, por fora de jogo de oito centímetros.

Ao intervalo, o nulo prevalece.

Veja o lance do golo anulado ao F. C. Porto: