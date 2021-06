Numeração da Seleção Nacional para o Euro já está definida

JN Hoje às 18:29 Facebook

Com o Euro 2020 cada vez mais perto, a Seleção Nacional já atribuiu os números que vão figurar nas costas dos selecionados por Fernando Santos. As principais alterações, relativamente ao último Europeu, são a atribuição do número 9, que foi do herói nacional Éder em 2016, e o facto de João Cancelo ter ficado com o número 20, outrora pertencente a Ricardo Quaresma.

Entre os mais novos elementos da Seleção Nacional Pedro Gonçalves ficou com o 19, Sérgio Oliveira com o 24, Nuno Mendes com o 25 e João Palhinha assume a camisola 26.

Eis a lista completa: 1- Rui Patrício, 2- Nélson Semedo, 3- Pepe, 4- Rúben Dias, 5- Raphaël Guerreiro, 6- José Fonte, 7- Cristiano Ronaldo, 8- João Moutinho, 9- André Silva, 10- Bernardo Silva, 11- Bruno Fernandes, 12- Anthony Lopes, 13- Danilo Pereira, 14- William Carvalho, 15- Rafa, 16- Renato Sanches, 17- Gonçalo Guedes, 18- Ruben Neves, 19- Pedro Gonçalves, 20- João Cancelo, 21- Diogo Jota, 22- Rui Silva, 23- João Félix, 24- Sérgio Oliveira, 25- Nuno Mendes e 26- João Palhinha.