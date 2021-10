Números confirmam ineficácia do ataque e dão razão a Carlos Carvalhal

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:08 Facebook

Estatística confirma ineficácia do ataque. Jogo a zero com o Paços de Ferreira foi o último exemplo

Os bracarenses empataram sem golos frente ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para a Taça da Liga. Durante a partida, o Braga teve bons períodos ofensivos, tendo criado várias situações de finalização em que podia ter marcado. Após o encontro, o treinador Carlos Carvalhal referiu que a equipa bracarense "pecou pela ineficácia", não tendo marcado "sete ou oito oportunidades".

O JN analisou as estatísticas da Liga na presente temporada e comprovou que os números dão razão ao treinador arsenalista. Os dados recolhidos na plataforma "InStat" confirmam que o Braga é uma das formações com menor eficácia à frente da baliza.

Até ao momento, é a quarta equipa com mais chances, tendo criado 61 oportunidades de golo (atrás de Benfica, F. C. Porto e Sporting). Apesar deste dado positivo, os arsenalistas enfrentam um problema de eficácia. São a nona formação que mais situações de golo concretiza, com uma eficácia de apenas 21%.

Em suma, apesar de o Braga ser das equipas com mais oportunidades no campeonato, está muito abaixo do esperado no campo de conversão das mesmas em golo.