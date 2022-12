Números são frios e dizem que Ronaldo ficou a léguas dos rivais

Nuno A. Amaral Hoje às 08:31 Facebook

Cristiano Ronaldo despediu-se das fases finais do Campeonato do Mundo sem realizar o grande sonho de ganhar a prova. Foi isso que o craque luso escreveu nas redes sociais, numa mensagem em que também aproveitou para negar que alguma vez tenha pensado em abandonar a seleção no Catar.

Os números do que fez no Mundial 2022, por comparação com os históricos rivais Messi e Neymar, não deixam margem para dúvidas. CR7 chegou à competição longe da forma dos últimos anos e não conseguiu ter a influência habitual no rendimento de Portugal.

As estatísticas são, como quase sempre, esclarecedoras: Ronaldo marcou menos do que o argentino e o brasileiro, não fez assistências, rematou menos, falhou mais passes, sofreu menos faltas e ganhou menos duelos. Após a derrota de anteontem com Marrocos, o segundo jogo seguido em que foi suplente utilizado, depois de ter sido titular nas três partidas da fase de grupos, saiu a chorar do campo, sucumbindo à emoção de ter perdido aquele que, quase de certeza, foi o último jogo que disputou num Campeonato do Mundo.